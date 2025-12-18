„Ein Platz zum gut Eintunken“: Komiker Wigald Boning sucht Badestelle im Vogtland

Der Comedian ist bekannt für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass. Im Januar will er im Plauener Malzhaus über sein ausgefallenes Hobby sprechen - und sucht vorab eine neue Badestelle.

Kein Tag ist zu trüb, kein Gewässer zu kalt für Wigald Boning: Seit dreieinhalb Jahren springt der bekannte Komiker täglich ins kühle Nass – für ein besseres Körpergefühl. Ganz gleich, ob Dorfteich, Wasserstraße oder Talsperre. Im März dieses Jahres machte er seine 1000 aufeinanderfolgenden Badetage voll.