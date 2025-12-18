„Ein Platz zum gut Eintunken“: Komiker Wigald Boning sucht Badestelle im Vogtland

Plauen
Der Comedian ist bekannt für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass. Im Januar will er im Plauener Malzhaus über sein ausgefallenes Hobby sprechen - und sucht vorab eine neue Badestelle.
Kein Tag ist zu trüb, kein Gewässer zu kalt für Wigald Boning: Seit dreieinhalb Jahren springt der bekannte Komiker täglich ins kühle Nass – für ein besseres Körpergefühl. Ganz gleich, ob Dorfteich, Wasserstraße oder Talsperre. Im März dieses Jahres machte er seine 1000 aufeinanderfolgenden Badetage voll.
