Erst taucht er in der Weißen Elster ab, dann im Malzhaus wieder auf: So lief Wigald Bonings Besuch in Plauen

Im ausverkauften Malzhaus begeisterte Wigald Boning die Plauener am Donnerstag mit humorvollen Badegeschichten. Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass stieg er kurz zuvor sogar in die Weiße Elster. Was er danach zu berichten hatte.

Der Himmel über der Plauener Elsteraue ist am Donnerstag trüb, Lufttemperatur um die sieben Grad Celsius. Kein Regen. Immerhin. Nicht jeder würde das als optimales Badewetter bezeichnen. Aber es gibt eben solche und solche. Und Comedy-Star Wigald Boning ist keiner, den Wetter vom täglichen Sprung ins kühle Nass abhalten könnte. Er schreibt... Der Himmel über der Plauener Elsteraue ist am Donnerstag trüb, Lufttemperatur um die sieben Grad Celsius. Kein Regen. Immerhin. Nicht jeder würde das als optimales Badewetter bezeichnen. Aber es gibt eben solche und solche. Und Comedy-Star Wigald Boning ist keiner, den Wetter vom täglichen Sprung ins kühle Nass abhalten könnte. Er schreibt...