MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Erst taucht er in der Weißen Elster ab, dann im Malzhaus wieder auf: So lief Wigald Bonings Besuch in Plauen

Den Badegang bei milden sieben Grad musste er nicht allein vollziehen.
Den Badegang bei milden sieben Grad musste er nicht allein vollziehen. Bild: Ellen Liebner
Den Badegang bei milden sieben Grad musste er nicht allein vollziehen.
Den Badegang bei milden sieben Grad musste er nicht allein vollziehen. Bild: Ellen Liebner
 7 Bilder
Plauen
Erst taucht er in der Weißen Elster ab, dann im Malzhaus wieder auf: So lief Wigald Bonings Besuch in Plauen
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im ausverkauften Malzhaus begeisterte Wigald Boning die Plauener am Donnerstag mit humorvollen Badegeschichten. Für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass stieg er kurz zuvor sogar in die Weiße Elster. Was er danach zu berichten hatte.

Der Himmel über der Plauener Elsteraue ist am Donnerstag trüb, Lufttemperatur um die sieben Grad Celsius. Kein Regen. Immerhin. Nicht jeder würde das als optimales Badewetter bezeichnen. Aber es gibt eben solche und solche. Und Comedy-Star Wigald Boning ist keiner, den Wetter vom täglichen Sprung ins kühle Nass abhalten könnte. Er schreibt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.12.2025
2 min.
„Ein Platz zum gut Eintunken“: Komiker Wigald Boning sucht Badestelle im Vogtland
Seit 2022 steigt Wigald Boning täglich in die Fluten: Seinen 872. Badetag absolvierte er in Bad Elster.
Der Comedian ist bekannt für seinen täglichen Sprung ins kühle Nass. Im Januar will er im Plauener Malzhaus über sein ausgefallenes Hobby sprechen - und sucht vorab eine neue Badestelle.
Claudia Bodenschatz
14.01.2026
4 min.
Rock-Lady und Band mit deutsch-deutscher Geschichte: Welche Promis dieses Jahr in Plauen auftreten - und wer schon für 2027 verpflichtet ist
Das Pullunder-Wunder Olaf Schubert strapaziert die Lachmuskeln des Publikums - aber erst im Sommer 2027. Er tritt im Parktheater auf. Der Vorverkauf hat begonnen.
Ob Pullunder-Wunder Olaf Schubert, 70er-Ikone Suzi Quatro oder Kultband Silly: Da kommen - überdacht und Open Air - einige besondere Live-Events auf die Zuschauer zu. Karten gibt’s bei „Freie Presse“.
Sabine Schott
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
17:16 Uhr
1 min.
Unfall in Hamburg: Ein Toter und zehn Verletzte
Am Hamburger Hafen hat sich ein schwerer Unfall ereignet.
Nach dem Zusammenstoß von einer Bahn und einem Linienbus in Hamburg meldet die Feuerwehr einen Toten und zahlreiche Verletzte. Was ist bekannt?
Mehr Artikel