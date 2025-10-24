Einbruch im Vogtland: Simson und Cross-Maschine gestohlen

Plauen
Aus einer Garage haben Diebe zwei Zweiräder gestohlen.
Einbruch mit hohem Schaden im Vogtland: Aus einer Garage an der Friedensstraße in Mehltheuer in der Gemeinde Rosenbach haben Diebe zwei Zweiräder gestohlen. Es handelt sich dabei um eine Simson S 51 und eine KTM SX Motocross. Darüber hat die Polizeidirektion Zwickau am Freitagmorgen informiert. Beide Maschinen haben einen Wert von rund 6000...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.