Einen Einbruch in eine Garage meldet die Polizei aus Mehltheuer.
Einen Einbruch in eine Garage meldet die Polizei aus Mehltheuer.
Plauen
Einbruch im Vogtland: Simson und Cross-Maschine gestohlen
Redakteur
Von Tino Beyer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aus einer Garage haben Diebe zwei Zweiräder gestohlen.

Einbruch mit hohem Schaden im Vogtland: Aus einer Garage an der Friedensstraße in Mehltheuer in der Gemeinde Rosenbach haben Diebe zwei Zweiräder gestohlen. Es handelt sich dabei um eine Simson S 51 und eine KTM SX Motocross. Darüber hat die Polizeidirektion Zwickau am Freitagmorgen informiert. Beide Maschinen haben einen Wert von rund 6000...
