Unbekannte sind in Wohnungen an der Plauener Friedensstraße eingedrungen.
Unbekannte sind in Wohnungen an der Plauener Friedensstraße eingedrungen. Bild: Frank Rumpenhorst/dpa
Plauen
Einbrüche an Plauener Friedensstraße: Was die Diebe mitgehen ließen
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf derzeit im Bau befindliche Wohnungen hatten es Einbrecher in den vergangenen Tagen abgesehen. Was die Polizei bisher weiß.

Als die Handwerker am frühen Donnerstagmorgen zur Arbeit kamen, sahen sie die Bescherung: In Wohnungen an der Friedensstraße, welche derzeit von ihnen ausgebaut werden, war eingebrochen worden. Wie Sebastian Schmidt von der Pressestelle der Polizeidirektion in Zwickau auf Nachfrage mitteilte, handele es sich bei dem Objekt um ein...
