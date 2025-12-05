Einbrüche an Plauener Friedensstraße: Was die Diebe mitgehen ließen

Plauen
Auf derzeit im Bau befindliche Wohnungen hatten es Einbrecher in den vergangenen Tagen abgesehen. Was die Polizei bisher weiß.
Als die Handwerker am frühen Donnerstagmorgen zur Arbeit kamen, sahen sie die Bescherung: In Wohnungen an der Friedensstraße, welche derzeit von ihnen ausgebaut werden, war eingebrochen worden. Wie Sebastian Schmidt von der Pressestelle der Polizeidirektion in Zwickau auf Nachfrage mitteilte, handele es sich bei dem Objekt um ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.