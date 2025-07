Endlich wieder daheim: Warum diese Vogtländerin nach 16 Jahren in Franken jetzt nach Plauen zurückkehrte

Dorothea und Ingo Stauch leben nun in einem der über 30 Service-Appartements der Awo Vogtland im Resort Dobenau an der Gutenbergstraße. Aus diesen Gründen haben sie sich dafür entschieden.

Vor einem Jahr ist an der Plauener Gutenbergstraße mit dem Haus Topas des Resorts Dobenau das Servicewohnen für Senioren der Arbeiterwohlfahrt (Awo) eröffnet worden. Bislang suchte man so etwas vergebens in der Stadt.