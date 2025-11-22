Er kündigte bei VW, um im Vogtland beruflich durchzustarten: Das ist Plauens neuer „Würscht’l-Maa“

Henry Morgner hat viele Jahre bei Volkswagen in Zwickau gearbeitet. Doch den Job hängte er an den Nagel. Stattdessen ist der 35-Jährige nun regelmäßig in der Plauener Innenstadt anzutreffen.

Ein Brötchen, zwei Wiener, etwas Senf: Freundlich reicht Henry Morgner den Mittagsimbiss an einen Bauarbeiter auf der Plauener Bahnhofstraße. Eine kleine Werbeaktion, denn die Mahlzeit auf die Hand ist neu – und Henry Morgner ist es auch. Er ist Plauens neuer „Würscht'l-Maa".