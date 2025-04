Ergebnis der Bürgermeisterwahl: Runde zwei für Michael Frisch in Rosenbach

Über das Super-Ergebnis von 98,1 Prozent darf sich der alte und neue Gemeindechef freuen. Allerdings standen auf manchen Stimmzetteln auch andere Namen.

Wenn nur ein Kandidat zur Wahl steht, ist die Motivation, zur Stimmurne zu gehen, im Allgemeinen nicht hoch. So geschehen am Sonntag in Rosenbach. Die Wahlbeteiligung lag da bei 46,6 Prozent. Das heißt, dass von den 3347 Wahlberechtigten aus den 13 Ortsteilen nur 1560 von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht hatten. „Das war erwartbar“, sagt...