MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der erste Abschnitt der Paul-Seifert-Straße ist schon erneuert.
Der erste Abschnitt der Paul-Seifert-Straße ist schon erneuert. Bild: Simone Zeh
Der erste Abschnitt der Paul-Seifert-Straße ist schon erneuert.
Der erste Abschnitt der Paul-Seifert-Straße ist schon erneuert. Bild: Simone Zeh
Plauen
Erhält die Straße an der Syrauer Drachenhöhle einen neuen Namen?
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Paul-Seifert-Straße im Ort wird grundhaft ausgebaut. Am Namen der Straße gibt es jetzt Kritik – und einen Gegenvorschlag.

Damit hatte wohl keiner gerechnet: Bisher wurden im Rosenbacher Gemeinderat stets nur die grundlegende Sanierung, die Zeitspanne und die Kosten für den Ausbau der Paul-Seifert-Straße diskutiert. Sie führt zur bekannten Drachenhöhle, einem Ausflugsziel.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.01.2026
4 min.
„Wir wurden regelrecht überrannt“: Ansturm auf Nachtrodeln im Erzgebirge
 8 Bilder
Hochbetrieb beim Nachtrodeln Gornau. Die Ausrichter sprachen von schätzungsweise 500 Besuchern – so viele wie noch nie bei dem Event.
Schlittenfahren bei Fackelschein und Scheinwerferlicht: Diese Möglichkeit wird Wintersportfans seit Jahren am Rodelhang in Gornau geboten. Diesmal wurden auch die kühnsten Erwartungen übertroffen.
Patrick Herrl
16:16 Uhr
2 min.
Regionalbahn entgleist bei Schnee und Eis
Die Fahrgäste blieben unverletzt.
Bei Eis und Schnee ist eine Regionalbahn im Osterzgebirge entgleist. Der Zugverkehr ist unterbrochen.
30.12.2025
3 min.
Syrauer Sportler hoffen auf Geld vom Bund
Der Kunstrasenplatz in Syrau ist neu.
Mehr als 300 Millionen Euro sollen bundesweit in die Sanierung von Sportstätten fließen. Die Gemeinde Rosenbach sowie ein ortsansässiger Verein wollen davon profitieren.
Simone Zeh
16:19 Uhr
2 min.
Wetterlage: HSV - Leverkusen soll ausgetragen werden
Arbeiter mit einem Hubsteiger entfernen Eis und Schnee von den Trägern des Stadiondachs am Volksparkstadion.
Macht das ungemütliche Winterwetter dem HSV-Spiel noch einen Strich durch die Rechnung? Aktuell ist der Club vor der Partie gegen Leverkusen optimistisch.
11.01.2026
2 min.
Glatteis in Sachsen: Hier warnt der Wetterdienst am Montag vor glatten Straßen
Bis in die Nach auf Dienstag hinein warnt der DWD vor Glatteis.
Das Wochenende begann für Autofahrer in Sachsen turbulent, was das Wetter anging. Nun ist klar: Die neue Woche knüpft direkt daran an. Was Sie jetzt wissen müssen.
Patrick Hyslop
27.11.2025
2 min.
Baustelle in Syrau: Ampel an B 282 rückt jetzt weiter
Autostau an der Ampel auf der B 282 in Syrau.
Mit Einschränkungen müssen Autofahrer seit einiger Zeit im Rosenbacher Ortsteil leben. Doch ein Ende ist in Sicht.
Simone Zeh
Mehr Artikel