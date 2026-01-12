Erhält die Straße an der Syrauer Drachenhöhle einen neuen Namen?

Die Paul-Seifert-Straße im Ort wird grundhaft ausgebaut. Am Namen der Straße gibt es jetzt Kritik – und einen Gegenvorschlag.

Damit hatte wohl keiner gerechnet: Bisher wurden im Rosenbacher Gemeinderat stets nur die grundlegende Sanierung, die Zeitspanne und die Kosten für den Ausbau der Paul-Seifert-Straße diskutiert. Sie führt zur bekannten Drachenhöhle, einem Ausflugsziel. Damit hatte wohl keiner gerechnet: Bisher wurden im Rosenbacher Gemeinderat stets nur die grundlegende Sanierung, die Zeitspanne und die Kosten für den Ausbau der Paul-Seifert-Straße diskutiert. Sie führt zur bekannten Drachenhöhle, einem Ausflugsziel.