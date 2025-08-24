Erneute Erhöhung: Kita-Beiträge in Plauen sollen ab 2026 weiter steigen

Ab Januar sollen die Beiträge für die Kinderbetreuung in Plauen weiter steigen. Schon 2025 wurde es für Eltern teurer. Wie die Stadt das begründet.

„Es ist ein Thema, das eigentlich keinem so richtig Spaß macht", leitete Fachbereichsleiter Eric Hoffmann im Bildungsausschuss des Plauener Stadtrates am Donnerstag ein. Vermutlich schon gar nicht nach der erst vor Monaten geführten Debatte. Doch die Kita-Beiträge für Plauener Eltern sollen im nächsten Jahr erneut deutlich steigen. „Die...