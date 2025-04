Eröffnung der XXL-Halle am Plauener Lessing-Gymnasium: Das ist der neue Zeitplan für die Betreibersuche

Die Arbeiten für das Millionen-Objekt liegen in den letzten Zügen. Was jetzt wie und wann geplant ist.

Die Stadt Plauen will bis möglichst Ende Mai eine europaweite Ausschreibung für die externe Betreibung der neuen Dreifeldsporthalle am Lessing-Gymnasium in Sack und Tüten haben. Darüber informierte Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) auf Anfrage der „Freien Presse“. Das Rathaus beauftragt für die Erarbeitung der Unterlagen die...