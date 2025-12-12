Escape-Room im Plauener Vogtland-Museum in Plauen: Vom Vergnügen, sich zum Ausgang zu rätseln

Plauen
Normalerweise geht man ins Museum, um etwas zu lernen. Anders im Vogtland-Museum: Dort wurde jetzt ein Raum eingerichtet, dessen einziges Ziel darin besteht, den Weg nach draußen zu finden.
Der Raum ist knapp 30 Quadratmeter groß und ziemlich dunkel. Die Wände bestehen aus einem hölzernen Fachwerk mit Gipskarton, darüber sind Stoffbahnen gespannt, durch die Licht nur äußerst spärlich einfällt. Zentrales Element im Inneren ist eine Mehlrutsche, dazu ein Mühlstein, eine Truhe, ein Bauernschrank, Mehlsäcke und Getreidebündel...
