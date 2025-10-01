Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Diese Frauen und Männer haben in Plauen ihr Pflegestudium begonnen. Unter ihnen Fabian Winkler (3. von rechts), Alina Höfler (hinten, 1. von rechts) und Selma Hilbig (links). Bild: Ellen Liebner
Diese Frauen und Männer haben in Plauen ihr Pflegestudium begonnen. Unter ihnen Fabian Winkler (3. von rechts), Alina Höfler (hinten, 1. von rechts) und Selma Hilbig (links). Bild: Ellen Liebner
Plauen
Fabian, Alina und Selma: Gesichter des neuen Pflegestudiums in Plauen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der neue Studiengang Pflege an der Dualen Hochschule Plauen zieht 15 motivierte Studierende an. Mit einem starken Fokus auf Praxis und Theorie erwartet sie eine zukunftsweisende Ausbildung.

Fabian Winkler, Alina Höfler und Selma Hilbig sind drei von insgesamt 133 jungen Frauen und Männern, die am Mittwoch an der Dualen Hochschule in Plauen ihr Studium begonnen haben. Am Vormittag wurden sie auf dem Schloßberg im Audimax der Bildungseinrichtung feierlich immatrikuliert. Alle drei haben sich für den Studiengang Pflege...
