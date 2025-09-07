Festumzug-Rekord am Abschlusstag der Sternquell Wiesn in Plauen: Die Bilder vom Sonntag

Ein Highlight für Vereine. Zwischen Sprechchören von Fußballvereinen in freundlicher Feindschaft über ein laufendes Volleyballnetz und heimliches Freibier. Das war der Festumzug in Plauen.

Bestes Wetter und volle Hütte auch am letzten Festtag in Plauen: Am Sonntagmittag hat der mittlerweile fast traditionelle Festumzug im Rahmen der Plauener Sternquell Wiesn stattgefunden. Laut Veranstalter ist diesmal ein neuer Rekord aufgestellt worden. „Es sind 45 Vereine mit über 1200 Teilnehmenden beteiligt", sagt Thomas Münzer von...