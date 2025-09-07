Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Festumzug-Rekord am Abschlusstag der Sternquell Wiesn in Plauen: Die Bilder vom Sonntag

Alle großen Vereine aus dem Vogtland waren dabei. Vorne dran: Lars vom SV 04 Oberlosa.
Alle großen Vereine aus dem Vogtland waren dabei. Vorne dran: Lars vom SV 04 Oberlosa. Bild: Ellen Liebner
Alle großen Vereine aus dem Vogtland waren dabei. Vorne dran: Lars vom SV 04 Oberlosa.
Alle großen Vereine aus dem Vogtland waren dabei. Vorne dran: Lars vom SV 04 Oberlosa. Bild: Ellen Liebner
 7 Bilder
Plauen
Festumzug-Rekord am Abschlusstag der Sternquell Wiesn in Plauen: Die Bilder vom Sonntag
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Highlight für Vereine. Zwischen Sprechchören von Fußballvereinen in freundlicher Feindschaft über ein laufendes Volleyballnetz und heimliches Freibier. Das war der Festumzug in Plauen.

Bestes Wetter und volle Hütte auch am letzten Festtag in Plauen: Am Sonntagmittag hat der mittlerweile fast traditionelle Festumzug im Rahmen der Plauener Sternquell Wiesn stattgefunden. Laut Veranstalter ist diesmal ein neuer Rekord aufgestellt worden. „Es sind 45 Vereine mit über 1200 Teilnehmenden beteiligt“, sagt Thomas Münzer von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:30 Uhr
1 min.
Sternquell Wiesn 2025 mit Fassanstich eröffnet: Zieht der zusätzliche Festtag die Plauener Firmen an?
Oberbürgermeister Zenner (CDU) beim Fassanstich der vierten Auflage der Sternquell Wiesn.
Die diesjährige Plauener Wiesn ist eröffnet. In diesem Jahr schon am Donnerstag. Ist das Stadl dennoch voll und wie viele Schläge hat OB Zenner benötigt?
Jonas Patzwaldt
02.09.2025
3 min.
Von Fassanstich bis Festumzug: Das ist das Programm auf der Sternquell Wiesn 2025 in Plauen
Die Sternquell Wiesn im vergangenen Jahr während des Auftritts der Fetzentaler.
Das Highlight des Plauener Veranstaltungskalenders rückt näher. Alles, was Sie zu den Auftritten im Festzelt und anderen Programmpunkten wissen müssen.
Jonas Patzwaldt
11:25 Uhr
2 min.
Sachsen startet Beteiligung für neuen Landesentwicklungsplan
Sachsens Landesentwicklungsplan soll novelliert werden - Ministerin Regina Kraushaar wirbt um konstruktive Zusammenarbeit. (Archivbild)
Wohnraum, Natur, Verkehr: Der neue Landesentwicklungsplan will vieles neu ordnen. Wer sich bis 12. Oktober einbringen kann und worum es bei der Beteiligung wirklich geht.
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
11:30 Uhr
2 min.
Neues für Zwickau-Neuplanitz: Großvermieter plant Reihenhaussiedlung
So soll das neue Wohngebiet in Neuplanitz aussehen.
Neuplanitz macht sich neu. Unter diesem Motto will die GGZ ab 2026 an der Allendestraße eine Reihenhaussiedlung bauen. Früher standen dort Plattenbauten.
Frank Dörfelt
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel