Regionale Nachrichten und News
  • Vogtland
  • Plauen
  Feuer in Lost Place am Reusaer Wald: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

So sah die frühere Hautklinik am Maximilian-Kolbe-Weg in Reusa im Jahr 2019 aus. Bild: Ellen Liebner
So sah die frühere Hautklinik am Maximilian-Kolbe-Weg in Reusa im Jahr 2019 aus. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Feuer in Lost Place am Reusaer Wald: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung
Von Sabine Schott
In der früheren Orthopädie- und Hautklinik hat es am Sonntag mal wieder gebrannt. Nun stehen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung im Raum. Beides müsste der Eigentümer aber erst beantragen.

Es ist ein verlassener Ort, ein sogenannter Lost Place - das Gebäude und Gelände der früheren Orthopädie- und Hautklinik am Maximilien-Kolbe-Weg in Reusa. Am Sonntag hat es dort gebrannt. Die Polizei ermittle inzwischen wegen Brandstiftung, heißt es seitens der Pressestelle auf Nachfrage am Montag.
