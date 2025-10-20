Feuer in Lost Place am Reusaer Wald: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Plauen
In der früheren Orthopädie- und Hautklinik hat es am Sonntag mal wieder gebrannt. Nun stehen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung im Raum. Beides müsste der Eigentümer aber erst beantragen.
Es ist ein verlassener Ort, ein sogenannter Lost Place - das Gebäude und Gelände der früheren Orthopädie- und Hautklinik am Maximilien-Kolbe-Weg in Reusa. Am Sonntag hat es dort gebrannt. Die Polizei ermittle inzwischen wegen Brandstiftung, heißt es seitens der Pressestelle auf Nachfrage am Montag.
