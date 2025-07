Feuerwehr muss Flammen in einem Waldstück in Syrau löschen

Durch offenbar fahrlässiges Handeln hatte sich Totholz entzündet.

Einen Feuerwehreinsatz hat es am Montag in einem Waldstück in Syrau gegeben. Der Feuerwehr war 8.30 Uhr ein Brand im Bereich Waldweg/Goethestraße gemeldet morgen. Laut Polizei hatte sich augenscheinlich ein Stück Totholz entzündet, vermutlich durch fahrlässiges Handeln, wie das Wegwerfen einer Zigarette. Die Feuerwehr konnte die Flammen...