Feuerwehr Ranspach feiert Jubiläum

Die Freiwillige Feuerwehr Ranspach hat allen Grund zum Feiern. Vor einem dreiviertel Jahrhundert war die Gründung.

Vom Himmelfahrtstag am 29. Mai bis Sonntag, 1. Juni, wird in Ranspach tüchtig gefeiert. Die freiwillige Feuerwehr des kleinen Ortes, welcher zu Pausa-Mühltroff gehört, begeht ihr 75-jähriges Jubiläum. Am Himmelfahrtstag öffnet bereits um 9 Uhr das Festzelt am Feuerwehrgelände mit Musik, Verpflegung und einer Hüpfburg für die Kinder....