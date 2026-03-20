Fleisch ist hier tabu: Vogtländischer Gastronom setzt auf veganes und vegetarisches Catering

Kein Fleisch, kein Fisch – und trotzdem ein volles Buffet. Gastronom Enrico Todt setzt auf die pflanzliche Küche. Am Sonntag stellt er sein Konzept bei einer Veranstaltung im Malzhaus vor.

Ob Hochzeit, Familienfeier oder Firmenveranstaltung – viele Anlässe bringen Menschen zusammen. Zum Feiern, Reden und natürlich zum gemeinsamen Essen. Und kaum ist das Buffet eröffnet, schon klirren die Teller und die Gäste bilden eine Schlange. Neugierige Blicke wandern über die angerichteten Speisen. In den dampfenden Wärmebehältern... Ob Hochzeit, Familienfeier oder Firmenveranstaltung – viele Anlässe bringen Menschen zusammen. Zum Feiern, Reden und natürlich zum gemeinsamen Essen. Und kaum ist das Buffet eröffnet, schon klirren die Teller und die Gäste bilden eine Schlange. Neugierige Blicke wandern über die angerichteten Speisen. In den dampfenden Wärmebehältern...