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Enrico Todt ist nicht nur Inhaber der Gaststätte „Zum Holzfäller“ in Mehltheuer, sondern auch Betreiber eines veganen und vegetarischen Cateringservices.
Enrico Todt ist nicht nur Inhaber der Gaststätte „Zum Holzfäller“ in Mehltheuer, sondern auch Betreiber eines veganen und vegetarischen Cateringservices. Foto: Ellen Liebner
Am 22. März veranstaltet Todt einen vegetarischen und veganen Brunch im Plauener Malzhaus.
Am 22. März veranstaltet Todt einen vegetarischen und veganen Brunch im Plauener Malzhaus. Foto: Ellen Liebner
Todt bietet auch allerlei Süßspeisen an: Ananascreme mit Kirschdip, Himbeerkuchen oder Gugelhupf mit Möhre.
Todt bietet auch allerlei Süßspeisen an: Ananascreme mit Kirschdip, Himbeerkuchen oder Gugelhupf mit Möhre. Foto: Ellen Liebner
Enrico Todt ist nicht nur Inhaber der Gaststätte „Zum Holzfäller“ in Mehltheuer, sondern auch Betreiber eines veganen und vegetarischen Cateringservices.
Enrico Todt ist nicht nur Inhaber der Gaststätte „Zum Holzfäller“ in Mehltheuer, sondern auch Betreiber eines veganen und vegetarischen Cateringservices. Foto: Ellen Liebner
Am 22. März veranstaltet Todt einen vegetarischen und veganen Brunch im Plauener Malzhaus.
Am 22. März veranstaltet Todt einen vegetarischen und veganen Brunch im Plauener Malzhaus. Foto: Ellen Liebner
Todt bietet auch allerlei Süßspeisen an: Ananascreme mit Kirschdip, Himbeerkuchen oder Gugelhupf mit Möhre.
Todt bietet auch allerlei Süßspeisen an: Ananascreme mit Kirschdip, Himbeerkuchen oder Gugelhupf mit Möhre. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Fleisch ist hier tabu: Vogtländischer Gastronom setzt auf veganes und vegetarisches Catering
Von Louise Wappler
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Kein Fleisch, kein Fisch – und trotzdem ein volles Buffet. Gastronom Enrico Todt setzt auf die pflanzliche Küche. Am Sonntag stellt er sein Konzept bei einer Veranstaltung im Malzhaus vor.

Ob Hochzeit, Familienfeier oder Firmenveranstaltung – viele Anlässe bringen Menschen zusammen. Zum Feiern, Reden und natürlich zum gemeinsamen Essen. Und kaum ist das Buffet eröffnet, schon klirren die Teller und die Gäste bilden eine Schlange. Neugierige Blicke wandern über die angerichteten Speisen. In den dampfenden Wärmebehältern...
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