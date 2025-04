Fluglärm über dem Vogtland: Das steckt dahinter

In mehreren Orten des Vogtlandes und Westsachsens sind am Montag bis in den späten Abend Überflüge von Eurofightern und das tiefe Brummen von Tankflugzeugen zu hören gewesen. Jetzt äußert sich ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr dazu.

Mehrere geräuschvolle Überflüge von Jagdflugzeugen haben am Montagabend für Aufsehen in Teilen des Vogtlandes und Westsachsens gesorgt und zu erregten Diskussionen in sozialen Netzwerken geführt. Während die einen sich über den Fluglärm bis gegen 22 Uhr empörten, zeigten andere Verständnis für die Übungsflüge.