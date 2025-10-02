Freizeit-Tipp fürs Wochenende: Wandertour am Samstag im früheren vogtländischen Grenzgebiet

Der 21. Westvogtländische Wandertag führt diesmal an die einstige deutsch-deutsche Grenze. Was die Tour zu bieten hat.

Der 21. Westvogtländische Wandertag am Samstag, 4. Oktober, führt an die frühere deutsch-deutsche Grenze nach Mödlareuth. Der gesamte Ort – eine Hälfte liegt in Thüringen, die andere in Bayern – ist bis heute durch die ehemalige Grenze geprägt. Im Deutsch-Deutschen Museum ist die frühere Teilung dokumentiert.