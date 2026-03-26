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Einen Brand meldet die Polizei aus Mißlareuth.
Einen Brand meldet die Polizei aus Mißlareuth. Symbolfoto: Soeren Stache/dpa
Einen Brand meldet die Polizei aus Mißlareuth.
Einen Brand meldet die Polizei aus Mißlareuth. Symbolfoto: Soeren Stache/dpa
Plauen
Garage im Vogtland brennt: 10.000 Euro Schaden
Redakteur
Von Tino Beyer
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Nach einem technischen Defekt kam es in Mißlareuth zu einem Brand.

Eine Garage hat am Mittwoch in Mißlareuth in der Gemeinde Weischlitz gebrannt. Kurz nach 14 Uhr ging der Alarm bei den Rettungskräften ein, wie die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstagmorgen informierte. Nach ersten Erkenntnissen fing ein Kompressor aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Das breitete sich anschließend schnell aus: Die...
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