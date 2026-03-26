Garage im Vogtland brennt: 10.000 Euro Schaden

Nach einem technischen Defekt kam es in Mißlareuth zu einem Brand.

Eine Garage hat am Mittwoch in Mißlareuth in der Gemeinde Weischlitz gebrannt. Kurz nach 14 Uhr ging der Alarm bei den Rettungskräften ein, wie die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstagmorgen informierte. Nach ersten Erkenntnissen fing ein Kompressor aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Das breitete sich anschließend schnell aus: Die...