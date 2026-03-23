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Ein Verkehrsspiegel sowie ein Verkehrsschild sind in Mißlareuth beschädigt worden.
Ein Verkehrsspiegel sowie ein Verkehrsschild sind in Mißlareuth beschädigt worden. Symbolfoto: Georg Ulrich Dostmann/Archiv
Ein Verkehrsspiegel sowie ein Verkehrsschild sind in Mißlareuth beschädigt worden.
Ein Verkehrsspiegel sowie ein Verkehrsschild sind in Mißlareuth beschädigt worden. Symbolfoto: Georg Ulrich Dostmann/Archiv
Plauen
Unfallflucht im Vogtland: Unbekannter kracht nachts gegen Verkehrsspiegel
Redakteur
Von Sabine Schott
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Ein vierstelliger Schaden ist bei einem Unfall in der Nacht zu Samstag in einem beschaulichen Weischlitzer Ortsteil entstanden. Gibt es Zeugen?

Ein Verkehrsschild und ein Verkehrsspiegel sind in der Nacht zu Samstag im Weischlitzer Ortsteil Mißlareuth stark beschädigt worden. Die bislang unbekannte Person, die mit ihrem Fahrzeug dagegen krachte, flüchtete. Was war genau geschehen? Laut Angaben der Polizei fuhr die Person auf der Straße Mißlareuth in Fahrtrichtung Kammweg. In einer...
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