Gebürtiger Plauener schildert Kriegs- und Nachkriegszeit in neuem Buch: „Ich wurde mit einer Kindergasmaske ausgestattet“

Der Historiker Günter Scholz ist 1940 in Plauen geboren worden und lebte bis 1949 in der Stadt. Jetzt hat er seine Erlebnisse in einem eindringlichen Zeitzeugenbericht niedergeschrieben.

„Kindheit in schweren Zeiten": So heißt ein jetzt im Vergangenheitsverlag erschienenes Buch. Geschrieben hat es der gebürtige Plauener Günter Scholz. Noch im Frühjahr 2025 hatte der 85-Jährige nach einem Verlag zur Veröffentlichung seiner Erinnerungen über die Kriegs- und Nachkriegszeit in seiner Geburtsstadt gesucht. Den hat er jetzt...