Gegenwind für Windkraft: Mehr als 60 Vogtländer protestieren in Plauen

Weil sie weitere Standorte für Windräder verhindern wollen, haben am Mittwoch Plauener, Pausaer und Thüringer vor dem Rathaus demonstriert.

Mehr als 60 Kritiker haben am Mittwochnachmittag vor dem Plauener Rathaus gegen die Nutzung und Errichtung von weiteren Windrädern im Vogtland demonstriert. Der Protest war von Kreisrätin Sandra Oszczak (AfD-Fraktion) organisiert worden. Die Pausaerin sagte, sie engagiere sich vor allem als Bürgerin. Anlass der Demo war die zur gleichen Zeit...