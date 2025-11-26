Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Gegenwind für Windkraft: Mehr als 60 Vogtländer protestieren in Plauen

AfD-Bundestagsabgeordnete Carolin Bachmann (Zweite v. li.) spricht mit den Demonstranten.
AfD-Bundestagsabgeordnete Carolin Bachmann (Zweite v. li.) spricht mit den Demonstranten. Bild: Sabine Schott
AfD-Bundestagsabgeordnete Carolin Bachmann (Zweite v. li.) spricht mit den Demonstranten.
AfD-Bundestagsabgeordnete Carolin Bachmann (Zweite v. li.) spricht mit den Demonstranten. Bild: Sabine Schott
Plauen
Gegenwind für Windkraft: Mehr als 60 Vogtländer protestieren in Plauen
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil sie weitere Standorte für Windräder verhindern wollen, haben am Mittwoch Plauener, Pausaer und Thüringer vor dem Rathaus demonstriert.

Mehr als 60 Kritiker haben am Mittwochnachmittag vor dem Plauener Rathaus gegen die Nutzung und Errichtung von weiteren Windrädern im Vogtland demonstriert. Der Protest war von Kreisrätin Sandra Oszczak (AfD-Fraktion) organisiert worden. Die Pausaerin sagte, sie engagiere sich vor allem als Bürgerin. Anlass der Demo war die zur gleichen Zeit...
