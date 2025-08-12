Geheimniskrämerei um Gutachten: Was darf die Öffentlichkeit zur Plauener Straßenbahn wissen?

Die Vogtland-Politik will ein lange Zeit verdrängtes Finanzierungsproblem anpacken. Im Niemandsland der Zuständigkeiten zwischen Kreis und Stadt herrscht Verunsicherung - und wächst Solidarität.

Seit anderthalb Jahrzehnten dauert das Fingerhakeln um die Finanzausstattung der Plauener Straßenbahn an. Trotz Zuständigkeit des Vogtlandkreises liegt bis heute ein Großteil der Last bei der Stadt. In der Septembersitzung des Kreistages soll der Weg für eine überfällige Lösung geebnet werden. Ein von Kreisrat Tobias Kämpf (CDU)...