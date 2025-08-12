Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Geheimniskrämerei um Gutachten: Was darf die Öffentlichkeit zur Plauener Straßenbahn wissen?

Nur ein Plauener Luxus? Das Gleisdreieck der Straßenbahn am Postplatz ist das Drehkreuz des Nahverkehrs in Plauen.
Nur ein Plauener Luxus? Das Gleisdreieck der Straßenbahn am Postplatz ist das Drehkreuz des Nahverkehrs in Plauen. Bild: Ellen Liebner
Nur ein Plauener Luxus? Das Gleisdreieck der Straßenbahn am Postplatz ist das Drehkreuz des Nahverkehrs in Plauen.
Nur ein Plauener Luxus? Das Gleisdreieck der Straßenbahn am Postplatz ist das Drehkreuz des Nahverkehrs in Plauen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Geheimniskrämerei um Gutachten: Was darf die Öffentlichkeit zur Plauener Straßenbahn wissen?
Redakteur
Von Ulrich Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Vogtland-Politik will ein lange Zeit verdrängtes Finanzierungsproblem anpacken. Im Niemandsland der Zuständigkeiten zwischen Kreis und Stadt herrscht Verunsicherung - und wächst Solidarität.

Seit anderthalb Jahrzehnten dauert das Fingerhakeln um die Finanzausstattung der Plauener Straßenbahn an. Trotz Zuständigkeit des Vogtlandkreises liegt bis heute ein Großteil der Last bei der Stadt. In der Septembersitzung des Kreistages soll der Weg für eine überfällige Lösung geebnet werden. Ein von Kreisrat Tobias Kämpf (CDU)...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.07.2025
4 min.
Neue Hoffnung für Zukunft der Plauener Straßenbahn? Kreistagsmitglieder im Vogtland fordern Lösung
Straßenbahn und Stadtbusse gehören zum Plauener Straßenbild.
28 Bürgervertreter im vogtländischen Kreistag unterstützen einen Beschlussantrag zur Plauener Straßenbahn. Landrat Hennig und OB Zenner sollen Nägel mit Köpfen machen. Doch was steht in einem bislang unter Verschluss gehaltenen Gutachten?
Ulrich Riedel
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
26.07.2025
4 min.
Bus und Straßenbahn im Vogtland werden teurer: Was man wissen muss und welche Kritik es in Plauen gibt
Der Postplatz in Plauen: Das Gleisdreieck der Straßenbahn
Wie im Vorjahr steigen die Preise. Die „Freie Presse“ lädt sie ein zu einer Fahrt durch den Tarifdschungel. In sozialen Medien wurde die Plauener Straßenbahn kritisiert. Was deren Chef dazu sagt.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel