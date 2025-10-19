Geld für Dachsanierung fehlt in vogtländischem Rittergut: Wandmalerei aus dem 15. Jahrhundert in Gefahr?

Plauen
Weil dem Förderverein das Geld für die nötige Dachreparatur des einstigen Herrenhauses im Vogtland fehlt, ist möglicherweise eine Wandmalerei aus dem 15. Jahrhundert in Gefahr.
Martin Fliedner hat sich im Vogtland als Restaurator mit 15-jähriger Berufserfahrung einen Namen gemacht. Spätestens seit er das lange Zeit in Vergessenheit geratene Kunstwerk von Karl-Heinz Adler und Friedrich Kracht am Plauener Rathauseingang freilegte, kennt man seinen Namen nicht nur in Fachkreisen.
