  • Geld für Dachsanierung fehlt in vogtländischem Rittergut: Wandmalerei aus dem 15. Jahrhundert in Gefahr?

Diplomrestaurator Martin Fliedner testet einen neu entwickelten Festiger auf einer Kalkputz-Scholle im Rittergut Kleingera. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Diplomrestaurator Martin Fliedner testet einen neu entwickelten Festiger auf einer Kalkputz-Scholle im Rittergut Kleingera. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Plauen
Geld für Dachsanierung fehlt in vogtländischem Rittergut: Wandmalerei aus dem 15. Jahrhundert in Gefahr?
Von Daniela Hommel-Kreißl
Weil dem Förderverein das Geld für die nötige Dachreparatur des einstigen Herrenhauses im Vogtland fehlt, ist möglicherweise eine Wandmalerei aus dem 15. Jahrhundert in Gefahr.

Martin Fliedner hat sich im Vogtland als Restaurator mit 15-jähriger Berufserfahrung einen Namen gemacht. Spätestens seit er das lange Zeit in Vergessenheit geratene Kunstwerk von Karl-Heinz Adler und Friedrich Kracht am Plauener Rathauseingang freilegte, kennt man seinen Namen nicht nur in Fachkreisen.
