Geldnot und Probleme im Untergrund: Stadtbad-Erweiterung in Plauen fällt deutlich kleiner aus

Der Neubau am Plauener Stadtbad soll nur noch halb so groß werden wie ursprünglich geplant. Mehrkosten sind dabei nicht das einzige Problem. Was bedeutet die Entwicklung für den Schul- und Vereinssport?

Schon im vergangenen Jahr hatte es nach Bekanntwerden der Mehrkosten beim Bau des Sportforums Vogtland Befürchtungen um Konsequenzen für die Stadtbad-Erweiterung gegeben. Beide Vorhaben werden vom Bund über das Modellkommunen-Projekt gefördert, die Höhe der Zuschüsse aber ist festgeschrieben. Und weil das Sportforum statt der veranschlagten...