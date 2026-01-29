MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Generationswechsel in Plauener Zahnarztpraxis: „Die Angestellten kannten mich ja noch als Kind“

Der Plauener Zahnarzt Matthias Plewinski übergibt seine Praxis an Tochter Manja.
Der Plauener Zahnarzt Matthias Plewinski übergibt seine Praxis an Tochter Manja. Bild: Ellen Liebner
Das Team aus Jana Kunzmann (von links), Nicolle Weber, Kirsten Langner, Amy Röder, Matthias Plewinski und Manja Plewinski bleibt weiterhin bestehen.
Das Team aus Jana Kunzmann (von links), Nicolle Weber, Kirsten Langner, Amy Röder, Matthias Plewinski und Manja Plewinski bleibt weiterhin bestehen. Bild: Ellen Liebner
Manja Plewinski ist die neue Chefin in der Praxis an der Haydnstraße.
Manja Plewinski ist die neue Chefin in der Praxis an der Haydnstraße. Bild: Ellen Liebner
Der Plauener Zahnarzt Matthias Plewinski übergibt seine Praxis an Tochter Manja.
Der Plauener Zahnarzt Matthias Plewinski übergibt seine Praxis an Tochter Manja. Bild: Ellen Liebner
Das Team aus Jana Kunzmann (von links), Nicolle Weber, Kirsten Langner, Amy Röder, Matthias Plewinski und Manja Plewinski bleibt weiterhin bestehen.
Das Team aus Jana Kunzmann (von links), Nicolle Weber, Kirsten Langner, Amy Röder, Matthias Plewinski und Manja Plewinski bleibt weiterhin bestehen. Bild: Ellen Liebner
Manja Plewinski ist die neue Chefin in der Praxis an der Haydnstraße.
Manja Plewinski ist die neue Chefin in der Praxis an der Haydnstraße. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Generationswechsel in Plauener Zahnarztpraxis: „Die Angestellten kannten mich ja noch als Kind“
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gleicher Name, gleicher Inhalt. Zahnarzt Dr. Matthias Plewinski reicht den Staffelstab an seine Tochter Manja Plewinski weiter. Die Praxis an der Haydnstraße in Plauen bleibt in der Familie – und ohne die ginge es auch nicht.

„Jetzt hast du‘s geschafft“ – das hört Zahnmediziner Matthias Plewinski derzeit nicht so gern. Als müsse er froh sein, all das, was vor seinem Ruhestand war, hinter sich zu lassen. „So ist es ja nicht“, sagt Plewinski. Der Zahnarzt praktiziert mit Leidenschaft. „Man kommt in Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen. Es ist ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:30 Uhr
4 min.
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Holger Weiß
28.01.2026
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
19:33 Uhr
6 min.
Bald wieder Shutdown in den USA? Darum geht es
Kommt es erneut zu einem Shutdown? Das entscheidet sich bald im US-Kongress. (Archivbild)
Der aktuelle Übergangshaushalt der USA läuft an diesem Freitag aus. Droht nun erneut ein Teilstillstand der Regierungsgeschäfte? Die tödlichen Schüsse in Minneapolis spielen dabei eine Rolle.
Franziska Spiecker und Anna Ringle, dpa
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
09.01.2026
4 min.
Zahnarzt-Notdienst im Vogtland: Auf diese Änderungen müssen sich Patienten ab Freitag einstellen
Bei zahnärztlichen Notfällen müssen Vogtländer jetzt mit weiteren Wegen rechnen.
In Sachen Zahnmedizin wird der Vogtlandkreis künftig als einheitlicher Notdienstbezirk behandelt. Die Umstellung soll die Organisation vereinfachen und die Dienste gerechter verteilen. Was das für die Patienten bedeutet.
Claudia Bodenschatz
26.01.2026
4 min.
Reichenbacher Ärztin bekommt Verstärkung von der eigenen Tochter: „Ich finde es großartig“
Die Ärztinnen Anke Fielitz (links) und ihre Tochter Lydia Fielitz (rechts) arbeiten in Reichenbach zusammen unter einem Dach.
Hausärzte werden in Sachsen händeringend gesucht. In Reichenbach schloss zuletzt eine Praxis, eine Weitere wird bald folgen. Eine junge Ärztin steigt nun bei der Praxis ihrer Mutter ein. Warum?
Caspar Leder
Mehr Artikel