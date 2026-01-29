Generationswechsel in Plauener Zahnarztpraxis: „Die Angestellten kannten mich ja noch als Kind“

Gleicher Name, gleicher Inhalt. Zahnarzt Dr. Matthias Plewinski reicht den Staffelstab an seine Tochter Manja Plewinski weiter. Die Praxis an der Haydnstraße in Plauen bleibt in der Familie – und ohne die ginge es auch nicht.

„Jetzt hast du‘s geschafft“ – das hört Zahnmediziner Matthias Plewinski derzeit nicht so gern. Als müsse er froh sein, all das, was vor seinem Ruhestand war, hinter sich zu lassen. „So ist es ja nicht“, sagt Plewinski. Der Zahnarzt praktiziert mit Leidenschaft. „Man kommt in Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen. Es ist ein... „Jetzt hast du‘s geschafft“ – das hört Zahnmediziner Matthias Plewinski derzeit nicht so gern. Als müsse er froh sein, all das, was vor seinem Ruhestand war, hinter sich zu lassen. „So ist es ja nicht“, sagt Plewinski. Der Zahnarzt praktiziert mit Leidenschaft. „Man kommt in Kontakt mit den unterschiedlichsten Menschen. Es ist ein...