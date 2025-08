Geschichtsträchtiges Dorf Mödlareuth ans Mobilfunknetz angeschlossen

Einst durch einen Grenzzaun geteilt, war es bis zuletzt schwierig, vor Ort mobil zu telefonieren und im Internet zu surfen. Das ändert sich nun.

Das Funkloch in Mödlareuth gehört der Vergangenheit an. Die Deutsche Telekom hat einen neuen Mobilfunkstandort nördlich von Obertiefendorf in Betrieb genommen. Darüber hat das Landratsamt Hof informiert. Damit ende für das geschichtsträchtige Dorf, seine Bewohner sowie die Besucher des Deutsch-Deutschen Museums eine lange Zeit ohne...