Gestohlene Gedenktafel für Plauener Synagoge: Polizei schnappt zwei Männer

Die Polizei hat zwei Männer ermittelt, die in Plauen eine Gedenktafel geklaut haben sollen. Was zu den Hintergründen bekannt ist, und wie es um die Tafel steht.

Als vor einer Woche in den frühen Morgenstunden die Gedenktafel für die Plauener Synagoge in der Engelstraße gestohlen wurde, sorgte das für viel Kopfschütteln in der Stadt. Vor allem im Kreis der Akteure, die den einstigen Standort der Synagoge zur Gedenkstätte entwickeln wollen, war das Entsetzen groß. Da der Verdacht auf eine...