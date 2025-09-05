Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Glitzer, Glanz und Tracht: Das sind die schönsten Looks zur Eröffnung der Plauener Wiesn 2025

Den musikalischen Startschuss zur Sternquell Wiesn-Eröffnung setzte die Joe-Williams-Band.
Den musikalischen Startschuss zur Sternquell Wiesn-Eröffnung setzte die Joe-Williams-Band. Bild: Ellen Liebner
Den musikalischen Startschuss zur Sternquell Wiesn-Eröffnung setzte die Joe-Williams-Band.
Den musikalischen Startschuss zur Sternquell Wiesn-Eröffnung setzte die Joe-Williams-Band. Bild: Ellen Liebner
 11 Bilder
Plauen
Glitzer, Glanz und Tracht: Das sind die schönsten Looks zur Eröffnung der Plauener Wiesn 2025
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Startschuss der Sternquell Wiesn richten sich die Blicke nicht nur auf Festzelt, Bier und Grillhaxe. Wer wirft sich wie in Schale zum größten Oktoberfest Südwestsachsens?

Die Sternquell Wiesn sind eröffnet, der Fassanstich vollzogen - nahezu mit Bestnote - und einem Wochenende mit Bierzeltlaune an der Plauener Festhalle steht nichts mehr im Weg. Doch was trägt man auf der vogtländischen Wiesn zu Maßkrug und zünftiger Musik? Natürlich Tracht, bayerisch angehaucht, Dirndl und Lederhos also. Da sind sich fast...
