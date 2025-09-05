Glitzer, Glanz und Tracht: Das sind die schönsten Looks zur Eröffnung der Plauener Wiesn 2025

Plauen
Zum Startschuss der Sternquell Wiesn richten sich die Blicke nicht nur auf Festzelt, Bier und Grillhaxe. Wer wirft sich wie in Schale zum größten Oktoberfest Südwestsachsens?
Die Sternquell Wiesn sind eröffnet, der Fassanstich vollzogen - nahezu mit Bestnote - und einem Wochenende mit Bierzeltlaune an der Plauener Festhalle steht nichts mehr im Weg. Doch was trägt man auf der vogtländischen Wiesn zu Maßkrug und zünftiger Musik? Natürlich Tracht, bayerisch angehaucht, Dirndl und Lederhos also. Da sind sich fast...
