Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • „Gravierende Mängel an sicherheitsrelevanten Anlagen“: Greizer Eishalle bleibt in diesem Winter überraschend geschlossen

Für Eislauffans gibt es im kommenden Winter einen Anlaufpunkt weniger in der Region.
Für Eislauffans gibt es im kommenden Winter einen Anlaufpunkt weniger in der Region. Bild: Michael Bahlo/dpa
Für Eislauffans gibt es im kommenden Winter einen Anlaufpunkt weniger in der Region.
Für Eislauffans gibt es im kommenden Winter einen Anlaufpunkt weniger in der Region. Bild: Michael Bahlo/dpa
Plauen
„Gravierende Mängel an sicherheitsrelevanten Anlagen“: Greizer Eishalle bleibt in diesem Winter überraschend geschlossen
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Freizeitstätte in Ostthüringen ist auch bei Menschen aus dem Vogtlandkreis äußerst beliebt. Sie müssen nun nach Alternativen suchen.

Die Eislaufsaison hat noch gar nicht begonnen, da ist sie in Greiz schon beendet: Die Eislaufhalle in der ostthüringischen Stadt bleibt in diesem Winter überraschend geschlossen. Wie die Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft mitteilte, gebe es in der Freizeitstätte „gravierende Mängel an sicherheitsrelevanten Anlagen“. Das habe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
09:35 Uhr
4 min.
Sitzt Plauen in der Falle? Was aus Sicht des Vogtlandkreises gegen ein höheres Engagement für die Plauener Straßenbahn spricht
Wer ist der Größte? Plauens OB Steffen Zenner und Landrat Thomas Hennig (rechts) necken sich gern mal in der Öffentlichkeit. Jetzt müssen sie ein ernsthaftes Problem lösen.
Für den Vogtlandkreis ist die Plauener Straßenbahn keine einfache Angelegenheit. Obwohl er für das Nahverkehrsangebot zuständig ist, bestätigt ein Gutachten die aktuelle Struktur - und erkennt zugleich dringenden Handlungsbedarf. Ist der Widerspruch zu lösen?
Uwe Selbmann
23.10.2025
4 min.
Existenzangst bei Mylauer Eisschnellläufern wegen Schließung der Greizer Eishalle: „Die Entscheidung kann unser Todesurteil sein“
Auf der temporären Eisbahn in Reichenbach präsentieren sich die Eisschnellläufer regelmäßig im Winter. Trainingsort ist dort aber nicht.
Seit Jahren gehört das Training in der thüringischen Stadt für den TSV Vorwärts zur wöchentlichen Routine. An welchen Lösungen der Verein jetzt arbeitet und was sich als Glück im Unglück erweist.
Anika Zimny
Mehr Artikel