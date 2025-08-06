Grenzturm Heinersgrün: Beliebtes Ausflugsziel im Vogtland öffnet wieder

Plauen
Der Grenzturm Heinersgrün ist eines der wenigen erhaltenen Relikte der DDR-Grenzsicherung. Nun kann er an drei Tagen besichtigt werden.
Ob als Etappenziel einer Wanderung oder als Ziel eines Familienausflugs: Der Grenzturm Heinersgrün unweit der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze öffnet wieder seine Pforten. Darauf hat das Landratsamt hingewiesen. Ein fachkundiger Führer steht demnach an den Sonntagen 10. August und 14. September sowie am 3. Oktober zum Tag der Deutschen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.