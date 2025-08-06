Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Grenzturm Heinersgrün: Beliebtes Ausflugsziel im Vogtland öffnet wieder

Der sanierte Grenzturm in Heinersgrün öffnet an einzelnen Tagen.
Der sanierte Grenzturm in Heinersgrün öffnet an einzelnen Tagen. Bild: Ellen Liebner
Der sanierte Grenzturm in Heinersgrün öffnet an einzelnen Tagen.
Der sanierte Grenzturm in Heinersgrün öffnet an einzelnen Tagen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Grenzturm Heinersgrün: Beliebtes Ausflugsziel im Vogtland öffnet wieder
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Grenzturm Heinersgrün ist eines der wenigen erhaltenen Relikte der DDR-Grenzsicherung. Nun kann er an drei Tagen besichtigt werden.

Ob als Etappenziel einer Wanderung oder als Ziel eines Familienausflugs: Der Grenzturm Heinersgrün unweit der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze öffnet wieder seine Pforten. Darauf hat das Landratsamt hingewiesen. Ein fachkundiger Führer steht demnach an den Sonntagen 10. August und 14. September sowie am 3. Oktober zum Tag der Deutschen...
