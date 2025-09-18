Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Grippeschutz-Impfungen im Vogtlandkreis starten: Wer sollte sich impfen lassen?

Das Landratsamt Vogtlandkreis in Plauen bietet ab Oktober Impftermine an.
Das Landratsamt Vogtlandkreis in Plauen bietet ab Oktober Impftermine an. Bild: Christina Sabrowsky/dpa/Archiv
Plauen
Grippeschutz-Impfungen im Vogtlandkreis starten: Wer sollte sich impfen lassen?
Von Jakob Nützler
Ab sofort können Impftermine für die neue Grippesaison im Vogtlandkreis gebucht werden: Ab dem 2. Oktober geht es im Landratsamt Plauen los. Was rund um den Grippeschutz noch wichtig ist.

Plauen.

Der Herbst naht, die Grippesaison ebenso. Manche Hausärzte weisen bereits auf die Option hin, sich frühzeitig impfen zu lassen. Ab dem 2. Oktober bietet auch das Gesundheitsamt des Vogtlandkreises die jährliche Grippeschutzimpfung an. „Die Grippe ist keine harmlose Erkältung, sondern kann plötzlich und mit schweren Komplikationen verlaufen“, sagt Dorit Wunderlich vom Gesundheitsamt. Eine Impfung sollte idealerweise zu Beginn der Grippewelle erfolgen, also im Oktober oder November.

Für wen ist eine Schutzimpfung besonders wichtig?

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die Grippeschutzimpfung vor allem für Menschen ab 60 Jahren, Schwangere, Personen mit chronischen Erkrankungen, Bewohner und Mitarbeitende in Pflegeheimen sowie alle, die engen Kontakt zu Risikogruppen haben.

Angeboten werden auch Doppeltermine für Grippe- und Corona-Impfung – empfohlen für diejenigen, die weniger als drei Antigenkontakte hatten (durch Impfung oder Infektion). Im November 2024 hatten sich laut Kreisgesundheitsamt 20 Personen für eine Zweifachimpfung Grippe-Covid angemeldet.

Die Grippe-Impfungen finden im Landratsamt Plauen dienstags, mittwochs und donnerstags statt. Mitzubringen sind Impfausweis, Gesundheitskarte und gegebenenfalls eine Lesebrille. Eine Anmeldung ist ab sofort unter Ruf 03741 300-3521 oder -3526 möglich, genauso online. (nütz)

