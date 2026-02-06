MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Hat ein Kassenwart aus dem Vogtland einen Kleingartenverein um tausende Euro gebracht? So lautet das Urteil

Wanderte bei einem Kleingärtner Geld in die eigene Tasche statt in die Vereinskasse?
Wanderte bei einem Kleingärtner Geld in die eigene Tasche statt in die Vereinskasse? Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Am Freitag fiel am Landgericht Zwickau das Urteil in dem Berufungsverfahren.
Am Freitag fiel am Landgericht Zwickau das Urteil in dem Berufungsverfahren. Bild: Kristin Schmidt/dpa
Wegen Untreue in 23 Fällen musste sich ein Vogtländer am Landgericht Zwickau verantworten.
Wegen Untreue in 23 Fällen musste sich ein Vogtländer am Landgericht Zwickau verantworten. Bild: Kristin Schmidt/dpa
Wanderte bei einem Kleingärtner Geld in die eigene Tasche statt in die Vereinskasse?
Wanderte bei einem Kleingärtner Geld in die eigene Tasche statt in die Vereinskasse? Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Am Freitag fiel am Landgericht Zwickau das Urteil in dem Berufungsverfahren.
Am Freitag fiel am Landgericht Zwickau das Urteil in dem Berufungsverfahren. Bild: Kristin Schmidt/dpa
Wegen Untreue in 23 Fällen musste sich ein Vogtländer am Landgericht Zwickau verantworten.
Wegen Untreue in 23 Fällen musste sich ein Vogtländer am Landgericht Zwickau verantworten. Bild: Kristin Schmidt/dpa
Plauen
Hat ein Kassenwart aus dem Vogtland einen Kleingartenverein um tausende Euro gebracht? So lautet das Urteil
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen Untreue in 23 Fällen war ein Mann vor dem Landgericht Zwickau angeklagt. Als Kassenwart soll er einen Gartenverein um fast 20.000 Euro erleichtert haben. Wie das Gericht entschied.

Mit Vereinskassen ist das so eine Sache. Wer den Hut dafür aufhat, macht die Arbeit meist im Ehrenamt. Und ganz gleich, wie gut oder weniger gut sich derjenige mit Buchhaltung auskennt - am Ende müssen die Zahlen stimmen. Wegen Differenzen in der von ihm gehüteten Vereinskasse drehte ein Vogtländer und ehemaliges Mitglied eines...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.01.2026
3 min.
Knapp 20.000 Euro aus Kleingartenkasse im Vogtland veruntreut: Jetzt spricht die Ex-Frau des Angeklagten
Knapp 20.000 Euro verschwanden aus der Kasse eines Kleingartenvereins im Vogtland (Symbolfoto).
Über Jahre hinweg soll ein Vogtländer sich als Kassenwart aus einer Vereinskasse bereichert haben. Am Landgericht Zwickau läuft das Berufungsverfahren gegen ihn. Was dessen Ex-Frau jetzt sagt.
Claudia Bodenschatz
10.01.2026
3 min.
Vogtländer soll Kleingarten-Kasse um fast 20.000 Euro erleichtert haben: „Er ist aufgetreten wie ein guter Versicherungsvertreter“
Der Kassenwart einer vogtländischen Kleingartenanlage soll fast 20.000 Euro veruntreut haben.
Als Kassenwart eines Kleingartenvereins soll ein Vogtländer über Jahre hinweg Geld veruntreut haben. Seit November läuft am Landgericht Zwickau ein Berufungsverfahren gegen den 49-Jährigen. Jetzt sprachen weitere Zeugen.
Claudia Bodenschatz
18:10 Uhr
5 min.
Winterwetter führt zu Unfällen und legt Flughafen BER lahm
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der DWD hat die Unwetterwarnung für den Nordosten Deutschlands aufgehoben, verweist aber auf "markante Glätte". Es kommt zu mehreren Unfällen, Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm.
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
18:00 Uhr
3 min.
Überholen in der Kurve: Ist diese Stelle im Erzgebirge besonders gefährlich?
Überholen nicht explizit verboten auf der B 180 bei Stollberg in Richtung Zwönitz.
Auf der B 180 hinter Stollberg ist Überholen nicht offiziell verboten – trotz eingeschränkter Sicht, wie ein Anwohner kritisiert. Er will ein Überholverbot. Wie stehen die Chancen?
Ulrike Abraham
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel