Hat ein Kassenwart aus dem Vogtland einen Kleingartenverein um tausende Euro gebracht? So lautet das Urteil

Wegen Untreue in 23 Fällen war ein Mann vor dem Landgericht Zwickau angeklagt. Als Kassenwart soll er einen Gartenverein um fast 20.000 Euro erleichtert haben. Wie das Gericht entschied.

Mit Vereinskassen ist das so eine Sache. Wer den Hut dafür aufhat, macht die Arbeit meist im Ehrenamt. Und ganz gleich, wie gut oder weniger gut sich derjenige mit Buchhaltung auskennt - am Ende müssen die Zahlen stimmen. Wegen Differenzen in der von ihm gehüteten Vereinskasse drehte ein Vogtländer und ehemaliges Mitglied eines...