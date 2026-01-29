Knapp 20.000 Euro aus Kleingartenkasse im Vogtland veruntreut: Jetzt spricht die Ex-Frau des Angeklagten

Plauen
Über Jahre hinweg soll ein Vogtländer sich als Kassenwart aus einer Vereinskasse bereichert haben. Am Landgericht Zwickau läuft das Berufungsverfahren gegen ihn. Was dessen Ex-Frau jetzt sagt.
Als sie ihn kennengelernt habe, habe sich ihr Partner schon in der Kleingartenanlage engagiert, so die Ex-Frau des Angeklagten vor dem Landgericht Zwickau am Dienstag. „Das war Ende 2011.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.