Vogtländer soll Kleingarten-Kasse um fast 20.000 Euro erleichtert haben: „Er ist aufgetreten wie ein guter Versicherungsvertreter“

Als Kassenwart eines Kleingartenvereins soll ein Vogtländer über Jahre hinweg Geld veruntreut haben. Seit November läuft am Landgericht Zwickau ein Berufungsverfahren gegen den 49-Jährigen. Jetzt sprachen weitere Zeugen.

Der Prozess am Landgericht Zwickau gegen einen 49 Jahre alten Vogtländer, der sich in seiner Funktion als Kassenwart an einer Vereinskasse bereichert haben soll, ist jetzt fortgesetzt worden. Mit weiteren vier Zeugen versuchte das Gericht am Donnerstag, Licht ins Chaos einer undurchsichtigen Vereinsbuchhaltung zu bringen.