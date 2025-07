Heimatverein Pausa lädt zu seinem Sommerfest ein

Im Zentrum von Pausa wird es am Samstag klingen. Blasmusik und Oldies sind zu erleben.

Zum Sommerfest lädt der Heimatverein Pausa am Samstag, 5. Juli, ab 14 Uhr in den Hof und Garten des Heimatecks am Neumarkt ein. Für die Musik sorgen zum Auftakt die Weidataler Jagdhornbläser mit ihren Klängen. Weiter geht es dann mit „Pippi and the 50‘s Boy“, das Duo aus Syrau ist mit einer Rock’n’Roll-Oldie-Show dabei. Gute Stimmung...