Herzensprojekt: Rodauer Kinder verschönern ihr Dorf

Dass die Rodauer Kinder kreativ sind, ist bereits bekannt. Jetzt tragen sie auch zur Dorfverschönerung bei.

Die Kreativkinder von Rodau machen ihr Dorf schöner: Schon vor einem Jahr sprayten sie fleißig auf dem Bolzplatz ihres Heimatortes. Nun ist die dortige Garagenwand fertiggestellt – bisher trist, jetzt farbenfroh. Neben dem Schriftzug kann man jetzt auch die Kirche von Rodau, das Waldbad, einen Traktor, Haustiere und auch die Kinder selbst...