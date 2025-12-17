MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Stolz sind die Kinder auf die fertig gestaltete Wand.
Stolz sind die Kinder auf die fertig gestaltete Wand. Bild: Verein / PB Simone Zeh
Stolz sind die Kinder auf die fertig gestaltete Wand.
Stolz sind die Kinder auf die fertig gestaltete Wand. Bild: Verein / PB Simone Zeh
Plauen
Herzensprojekt: Rodauer Kinder verschönern ihr Dorf
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dass die Rodauer Kinder kreativ sind, ist bereits bekannt. Jetzt tragen sie auch zur Dorfverschönerung bei.

Die Kreativkinder von Rodau machen ihr Dorf schöner: Schon vor einem Jahr sprayten sie fleißig auf dem Bolzplatz ihres Heimatortes. Nun ist die dortige Garagenwand fertiggestellt – bisher trist, jetzt farbenfroh. Neben dem Schriftzug kann man jetzt auch die Kirche von Rodau, das Waldbad, einen Traktor, Haustiere und auch die Kinder selbst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.09.2025
1 min.
Waldbad Rodau erhält neue barrierefreie Sanitäranlagen
Hinter der Sitzlounge sind die Sanitäranlagen im Waldbad Rodau.
Das Waldbad Rodau soll weiter modernisiert werden. Im Blickpunkt stehen die Toiletten und Duschräume. Warum die Auftragsvergabe für die Kommune wichtig ist.
Simone Zeh
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
24.10.2025
1 min.
Chormusik mit Orange Voices in der Rodauer Kirche
Der Chor Orange Voices bei einem Gastspiel.
Mehr als 20 Stimmen erheben sich, wenn am Samstag der Chor Orange Voices in der Rodauer Kirche singt. Was die Besucher erwartet.
Simone Zeh
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
Mehr Artikel