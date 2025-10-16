Hilferuf: Plauener Weberhäuser suchen Grünschnitt für Weihnachts-Deko

Alljährlich werden die Weberhäuser in der Vorweihnachtszeit liebevoll geschmückt. Wer kann den Verein unterstützen?

Alljährlich um diese Zeit starten in den Plauener Weberhäusern die Vorbereitungen für die Adventszeit. Hierfür wird wieder Grünschnitt jeder Art gesucht, um sich vorweihnachtlich präsentieren zu können. Tannenzweige, Kiefer, Koniferen, gern auch kleine Nadelbäume werden als Spenden entgegengenommen - und zwar in diesem Jahr ab Montag, 27....