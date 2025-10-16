Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Hilferuf: Plauener Weberhäuser suchen Grünschnitt für Weihnachts-Deko

Die Weberhäuser und Handwerkerhöfe in der Plauener Elsteraue zeigen sich alljährlich im Dezember weihnachtlich geschmückt.
Die Weberhäuser und Handwerkerhöfe in der Plauener Elsteraue zeigen sich alljährlich im Dezember weihnachtlich geschmückt. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Hilferuf: Plauener Weberhäuser suchen Grünschnitt für Weihnachts-Deko
Von Bernd Jubelt
Alljährlich werden die Weberhäuser in der Vorweihnachtszeit liebevoll geschmückt. Wer kann den Verein unterstützen?

Alljährlich um diese Zeit starten in den Plauener Weberhäusern die Vorbereitungen für die Adventszeit. Hierfür wird wieder Grünschnitt jeder Art gesucht, um sich vorweihnachtlich präsentieren zu können. Tannenzweige, Kiefer, Koniferen, gern auch kleine Nadelbäume werden als Spenden entgegengenommen - und zwar in diesem Jahr ab Montag, 27....
