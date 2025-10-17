Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Hofer Traditionsbrauerei Scherdel schließt: Bayerisches Traditionsbier wird künftig im Vogtland gebraut

Auch das beliebte Hofer Schlappenbier hat Scherdel bislang gebraut. Im nächsten Jahr könnte es zum letzten Mal aus Oberfranken kommen.
Bild: Daniel Vogl/dpa
Auch das beliebte Hofer Schlappenbier hat Scherdel bislang gebraut. Im nächsten Jahr könnte es zum letzten Mal aus Oberfranken kommen.
Auch das beliebte Hofer Schlappenbier hat Scherdel bislang gebraut. Im nächsten Jahr könnte es zum letzten Mal aus Oberfranken kommen. Bild: Daniel Vogl/dpa
Plauen
Hofer Traditionsbrauerei Scherdel schließt: Bayerisches Traditionsbier wird künftig im Vogtland gebraut
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Für die Hofer OB Eva Döhla kam am Freitag die Nachricht der Kulmbacher Brauerei AG überraschend. Für Ende 2026 ist das Scherdel-Aus angekündigt. Vom Markt verschwinden soll das beliebte Bier aber nicht.

Schwerer Schlag für die Stadt Hof: Dort steht die Traditionsbrauerei Scherdel vor dem Aus. Das hat am Freitag die Kulmbacher Brauerei AG mitgeteilt. Sie hatte im Jahre 2003 den Geschäftsbetrieb der damals insolventen Privatbrauerei übernommen. Auch die Plauener Sternquellbrauerei gehört zur Kulmbacher Brauerei-Gruppe.
