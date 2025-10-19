Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Immer wieder Ärger mit Graffitis in Plauen: Ist das Sachbeschädigung oder Kunst?

Der Streamer Ferdinand Störel alias "yunghesslich" während einem seiner Graffiti-Livestreams.
Der Streamer Ferdinand Störel alias "yunghesslich" während einem seiner Graffiti-Livestreams. Bild: Jonas Patzwaldt
Der Streamer Ferdinand Störel alias "yunghesslich" während einem seiner Graffiti-Livestreams.
Der Streamer Ferdinand Störel alias "yunghesslich" während einem seiner Graffiti-Livestreams. Bild: Jonas Patzwaldt
Plauen
Immer wieder Ärger mit Graffitis in Plauen: Ist das Sachbeschädigung oder Kunst?
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele sehen in Graffitis nur störenden Vandalismus. Was sich Sprüher und Verantwortliche in Plauen wünschen.

Für nicht wenige ist es eine wichtige Subkultur, die Städte kreativ belebt und graue Wände bunt macht. Für andere ist es nicht mehr als ein sachbeschädigendes Ärgernis: Graffitis. Dabei unterscheiden sich schnelle Gekritzel mit Edding an einer Hauswand und sogenannte „Pieces“. Das sind aufwendige, meist mehrfarbige und großflächige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:01 Uhr
2 min.
Schwierige Zeiten für Zeitarbeiter in Deutschland
Die Zeitarbeitsfirmen sehen zurzeit besonders unter Druck, wie die Untersuchung von Creditreform zeigt. (Symbolbild)
Die Rezession trifft die Zeitarbeitsbranche hart, wie eine Analyse zeigt. Die Industrie baut demnach zunächst vor allem externes Personal ab, bevor es die Stammbelegschaft trifft.
13:08 Uhr
4 min.
Foto-App am Mac: Vier Tipps für gut sortierte Bilder
Gut sortiert: Mit dem kleinen "i"-Symbol oben rechts in der Menüleiste lässt sich ein Fenster mit grundlegenden Bildinformationen öffnen. Und schon kann man der Bildersammlung mit Titeln etwas Ordnung geben.
Bilder am Computer sortieren ist eigentlich ganz einfach. Man kann ja für jede Reise einen Ordner anlegen - oder? Apples Fotos-App hat da ein paar schlauere Werkzeuge für die eigene Fotosammlung.
20.10.2025
4 min.
Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwurst: Fleisch-Riese aus China schluckt deutschen Traditionsbetrieb
Der Begriff „Nürnberger Rostbratwurst“ ist durch die EU geschützt. Das heißt, nur Würste aus der Region Nürnberg dürfen so genannt werden. Traditionell werden sie aus Schweinefleisch und Majoran als Hauptgewürz hergestellt.
Nach 100 Jahren endet eine Familien-Ära: Ein Fleisch-Konzern aus China übernimmt über eine Tochterfirma den bekannten Wursthersteller Wolf Essgenuss - und damit auch die Produktion der beliebten Original Nürnberger und Thüringer Rostbratwürste in Schmölln und Bayern.
Jürgen Becker
08.10.2025
4 min.
XXL-Graffiti-Wand in Zwickau: Wie die Rettung vorankommt und wo Tasso neue Spuren hinterlässt
Amin und Mehmet (v.l.) pflastern den Parkplatz an Peter-Breuer-Straße vor der Tasso-Graffiti-Wand. Diese Woche wollen sie fertig werden.
Nach dem Teilabriss des XXL-Graffitis soll eine Spendenaktion Geld für die Restaurierung beschaffen. Unterdessen würde Street-Art-Künstler Tasso eine Wand in Zwickau sogar kostenlos gestalten.
Holger Weiß
20.10.2025
3 min.
Neustart nach Insolvenz: Automobilzulieferer aus dem Erzgebirge besetzt erfolgreich Nische
Sascha Spartmann zeigt die fertig lackierten Parkschalter.
Das Hilmersdorfer Unternehmen Aluchrom ist zurück und das durchaus erfolgreich. Geschäftsführer Sascha Spartmann hat eine lukrative Nische entdeckt und denkt bereits über weitere Investitionen nach.
Georg Müller
11:25 Uhr
3 min.
Oberer Bahnhof in Plauen: Münzautomat beschädigt – Täter gefasst
Die Toiletten am Oberen Bahnhof in Plauen sind derzeit kostenlos nutzbar.
Das Hin und Her um die Bahnhofstoiletten und ein neu installiertes Drehkreuz nimmt kein Ende. Zuletzt wurde der Münzautomat außer Betrieb genommen. Für Passanten gibt es jedoch eine gute Nachricht.
Jonas Patzwaldt
Mehr Artikel