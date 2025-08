Immobilieninvestor aus Thüringen kauft Einkaufszentrum im Vogtland

Das Einkaufszentrum Plauen-Park im Ortsteil Kauschwitz wurde verkauft. Der neue Eigentümer will auch das Center-Management übernehmen.

Die Saller Unternehmensgruppe hat das Einkaufszentrum Plauen-Park in Kauschwitz gekauft. Das teilte das Immobilienportal „Handelsimmobilien heute“ am Donnerstag mit. Demzufolge soll der Investor mit Sitz in Weimar das Center für den eigenen Bestand erworben und damit sein Portfolio in Sachsen auf über 60 Liegenschaften ausgeweitet haben....