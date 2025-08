In der Nacht Diesel aus Lkw in Weischlitz gestohlen

Der Lastwagen stand auf dem Parkplatz Großzöbern an der A 72. Worauf die Polizei nun hofft.

Die Polizei sucht die Täter, die in der Nacht zum Dienstag, 29. Juli, auf dem Parkplatz Großzöbern an der Autobahn 72 Diesel gestohlen haben. Wie die Polizei berichtete, haben die Diebe sich während der Zeit von Montag gegen 22 Uhr, bis Dienstag, etwa 6 Uhr, an einem Lastwagen zu schaffen gemacht. Die Täter waren dabei so unauffällig an ihr...