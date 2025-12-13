In der Plauener Jugendherberge wird am Sonntag Chanukka gefeiert

Das jüdische Lichterfest dauert acht Tage an. In Sachsen werden die Veranstaltungen an insgesamt sechs Orten finanziell gefördert. Auch im Netzschkauer Schloss wird es ein Fest geben.

Im Zeichen der jüdischen Kultur und des jüdischen Lichterfestes steht eine Veranstaltung des Demokratievereins Colorido am Sonntag in der Plauener Jugendherberge „Alte Feuerwache“ an der Neundorfer Straße. Von 13 bis 19 Uhr wird dort die Frage beantwortet: „Was ist eigentlich Chanukka?“ Dazu gibt es auch eine Ausstellung, die gleich zu... Im Zeichen der jüdischen Kultur und des jüdischen Lichterfestes steht eine Veranstaltung des Demokratievereins Colorido am Sonntag in der Plauener Jugendherberge „Alte Feuerwache“ an der Neundorfer Straße. Von 13 bis 19 Uhr wird dort die Frage beantwortet: „Was ist eigentlich Chanukka?“ Dazu gibt es auch eine Ausstellung, die gleich zu...