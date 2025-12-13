In der Plauener Jugendherberge wird am Sonntag Chanukka gefeiert

Plauen
Das jüdische Lichterfest dauert acht Tage an. In Sachsen werden die Veranstaltungen an insgesamt sechs Orten finanziell gefördert. Auch im Netzschkauer Schloss wird es ein Fest geben.
Im Zeichen der jüdischen Kultur und des jüdischen Lichterfestes steht eine Veranstaltung des Demokratievereins Colorido am Sonntag in der Plauener Jugendherberge „Alte Feuerwache“ an der Neundorfer Straße. Von 13 bis 19 Uhr wird dort die Frage beantwortet: „Was ist eigentlich Chanukka?“ Dazu gibt es auch eine Ausstellung, die gleich zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.