MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Leuchter mit insgesamt neun Kerzen gehört zur Religion des Judentums.
Der Leuchter mit insgesamt neun Kerzen gehört zur Religion des Judentums. Bild: Helmut Fricke/dpa
Der Leuchter mit insgesamt neun Kerzen gehört zur Religion des Judentums.
Der Leuchter mit insgesamt neun Kerzen gehört zur Religion des Judentums. Bild: Helmut Fricke/dpa
Plauen
In der Plauener Jugendherberge wird am Sonntag Chanukka gefeiert
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das jüdische Lichterfest dauert acht Tage an. In Sachsen werden die Veranstaltungen an insgesamt sechs Orten finanziell gefördert. Auch im Netzschkauer Schloss wird es ein Fest geben.

Im Zeichen der jüdischen Kultur und des jüdischen Lichterfestes steht eine Veranstaltung des Demokratievereins Colorido am Sonntag in der Plauener Jugendherberge „Alte Feuerwache“ an der Neundorfer Straße. Von 13 bis 19 Uhr wird dort die Frage beantwortet: „Was ist eigentlich Chanukka?“ Dazu gibt es auch eine Ausstellung, die gleich zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:37 Uhr
3 min.
Kein Sieger beim Elfmeterfestival in Magdeburg
Zum 60. Vereinsgeburtstag wurde im gesamten Stadion gefeiert
Der 1. FC Magdeburg verpasst gegen Kiel einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller. Trotz Führung müssen sich die Elbestädter im Jubiläumsspiel mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.
Malte Zander, dpa
12.12.2025
3 min.
Paul Potts singt in Zwickau vor halbleerem Saal
Paul Potts bot in Zwickau einen Mix aus klassischer und moderner Musik.
Auf seiner Wintertournee hat der britische Tenor ein Konzert in der „Neuen Welt“ gegeben. Die Resonanz blieb überschaubar, doch die anwesenden Zuhörer waren begeistert.
Ralf Wendland
12:03 Uhr
4 min.
Linken-Demo und Bergparade: Was Besucher heute in Schwarzenberg beachten müssen
Update
Antifa-Demonstranten sind mit einem „Bullenhass“-Banner in der Stadt unterwegs.
Eine Demonstration – und das in einer Kleinstadt wie Schwarzenberg, in der vier Stunden später eine Bergparade mit Tausenden Besuchern stattfinden wird. Die Polizei gibt Empfehlungen.
Antje Flath und Mike Baldauf
15:34 Uhr
2 min.
4:0 im Wildpark: Paderborn verschärft KSC-Krise
Sichtlich frustriert: Karlsruhes Cheftrainer Christian Eichner.
Eine turbulente Woche endet für die Karlsruher mit dem nächsten heftigen Tiefschlag. Der SCP ist auch dank Doppeltorschütze Laurin Curda vorerst Zweiter. Bei den Badenern fliegen zwei Profis vom Feld.
15:50 Uhr
3 min.
Sachsen feiert jüdische Kultur mit Hunderten Projekten
Zur Vorstellung des Programms im jüdischen Themenjahr musizieren die Sängerin Eliana Pliskin Jacobs und der Geiger Samuel Seifert in Chemnitz.
2026 wird in Sachsen die Vielfalt jüdischer Kultur gefeiert. Dafür wurde eigens ein ganz besonderer Chanukka-Leuchter geschaffen. Zur Eröffnung des Themenjahres leuchtet die erste Kerze.
12:00 Uhr
3 min.
Schlossweihnacht im Vogtland: Warum dort koscherer Glühwein ausgeschenkt wird
Alexander Walther von Tacheles hat Wein und anderes Material für den Sonntag gebracht.
Am Wochenende steigt die Netzschkauer Schlossweihnacht mit einigen Neuerungen neben bewährten Aktivitäten. Besucher können sich auf zwei voll gepackte Tage freuen. Und auf einige Überraschungen.
Petra Steps
Mehr Artikel