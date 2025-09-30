In dieser Kirche im Vogtland kann man am Wochenende übernachten

Ein Festwochenende anlässlich dreier Jubiläen steht in Pausa an. Für Kinder gibt es eine besondere Aktion.

In Pausa steht ein Dreifachjubiläum an: 200 Jahre St. Michaeliskirche, 30 Jahre Evangelische Spielgemeinde und 100 Jahre Posaunenchor. Das soll gefeiert werden – die Mitglieder der Kirchgemeinde haben sich für den 2. bis 5. Oktober viel vorgenommen.