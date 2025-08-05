Internationaler Biertest: So hat das Plauener Sternquell abgeschnitten

Plauen
Zur Finest Beer Selection 2025 haben sich die Plauener mit Ländern wie den USA, Mexiko, Litauen, Japan und Vietnam gemessen. Der Status „Weltklasse“ ist bei 95 Punkten erreicht. Konnte Sternquell mithalten?
Kann das Plauener Sternquell-Bier international mithalten? Genau das wollten die Plauener Brauer jetzt herausfinden und sind bei der Finest Beer Selection 2025 an den Start gegangen. Gemeinsam mit 825 Bieren und Brauereien aus knapp 20 Ländern, darunter USA, Mexiko, Litauen, Japan und Vietnam, waren die Spitzenstädter zum Wettbewerb angetreten....
