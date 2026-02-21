MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Jagd auf Füchse im Winter im Vogtland: „Es ist nötig, die Bestände zu dezimieren“

Dank seiner Anpassungsfähigkeit ist der Fuchs eines der erfolgreichsten Raubtiere.
Dank seiner Anpassungsfähigkeit ist der Fuchs eines der erfolgreichsten Raubtiere. Bild: Patrick Pleul/dpa/Archiv
Jörg Höland nutzt die Ranzzeit der Füchse zur Jagd.
Jörg Höland nutzt die Ranzzeit der Füchse zur Jagd. Bild: Silvia Kölbel
Füchse suchen nach Nahrung, wenn sie in der Natur nicht viel finden.
Füchse suchen nach Nahrung, wenn sie in der Natur nicht viel finden. Bild: Silvia Kölbel
Dank seiner Anpassungsfähigkeit ist der Fuchs eines der erfolgreichsten Raubtiere.
Dank seiner Anpassungsfähigkeit ist der Fuchs eines der erfolgreichsten Raubtiere. Bild: Patrick Pleul/dpa/Archiv
Jörg Höland nutzt die Ranzzeit der Füchse zur Jagd.
Jörg Höland nutzt die Ranzzeit der Füchse zur Jagd. Bild: Silvia Kölbel
Füchse suchen nach Nahrung, wenn sie in der Natur nicht viel finden.
Füchse suchen nach Nahrung, wenn sie in der Natur nicht viel finden. Bild: Silvia Kölbel
Plauen
Jagd auf Füchse im Winter im Vogtland: „Es ist nötig, die Bestände zu dezimieren“
Von Silvia Kölbel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Füchse haben es zurzeit schwer. Der Boden im Vogtland ist hart gefroren. Mäuse kommen nicht aus ihren Löchern. Außerdem ist Paarungszeit bei Meister Reinecke. Was das für Jäger bedeutet.

Füchse sind zurzeit auch am Tag aktiv, denn es ist Paarungszeit. Ranzzeit heißt diese Phase in der Jägersprache. Gleichzeitig ist die Nahrungsbeschaffung für Meister Reineke schwierig, denn seine wichtigsten Beutetiere, die Mäuse, kommen kaum aus ihren Nestern. Füchse suchen deshalb vermehrt die Nähe des Menschen. Im Hühnerstall, auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:19 Uhr
3 min.
Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt
Betreiber Ronald Otto am Tresen der nun geschlossenen Gaststätte. Das Foto entstand 2024.
Die „Erdbeerschänke“ stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Betreiber Ronald Otto führt gesundheitliche Gründe an. Gäste haben aber noch an einem Tag die Möglichkeit, dort zu essen.
Valentin Hermann
04.01.2026
4 min.
Der Rothirsch ist das Wildtier des Jahres: Warum der „König des Waldes“ nicht nur im Vogtland zum Zankapfel wird
Ein Rothirsch. Im Vogtland beschränkt sich das Vorkommen auf die höheren Lagen.
Um kein ein anderes Thema streiten Naturschützer, Forstwirte, Waldbesitzer und Jäger so intensiv wie um das Rotwild und seine Bejagung. Worum es bei der Diskussion um das Wildtier des Jahres 2026 geht.
Silvia Kölbel
22.02.2026
2 min.
Lawinenkatastrophe in Kalifornien: Alle neun Toten geborgen
Tagelanges Schneetreiben behinderte die Bergungsaktion.
Vier Tage nach dem verheerenden Lawinenunglück in den USA sind alle Toten geborgen worden. Schneemassen hatten den Einsatz erschwert. Inzwischen ist auch die Identität der Opfer bekannt.
22.02.2026
2 min.
"Terroranschlag": Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw
Lwiw ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt.
Die nahe der Grenze zu Polen gelegene Großstadt Lwiw wird nachts von Explosionen erschüttert. Polizisten sollen in eine Falle gelockt worden sein. Der Bürgermeister spricht von Terrorismus.
14.02.2026
4 min.
Waschbären, Fischotter, Mufflons: Warum diese Tierarten nicht nur vogtländischen Jägern Sorgen bereiten
Waschbären haben keine natürlichen Feinde.
Etliche Tierarten, teils neu eingewandert oder angesiedelt, teils ausgestorben und zurückgekehrt, sind im Vogtland heimisch. Welche das sind, wo sie leben und welche Probleme es teilweise mit ihnen gibt.
Silvia Kölbel
08:45 Uhr
3 min.
Als Erzgebirgerin Sieglinde als Siegfried von der Ski-Schanze flog
Für den Fototermin hat Sieglinde Eißmann in Gahlenz bei Oederan noch einmal die Langlaufski ihrer Jugend vom Boden geholt und staubt sie zünftig ab.
Das Skispringen eine reine Männerdisziplin? Sieglinde Eißmann aus dem Oederaner Ortsteil Gahlenz trat mit ihren Sprüngen vor über 30 Jahren den Gegenbeweis an. Während Olympia 2026 erinnert sie sich.
Christof Heyden
Mehr Artikel