Jagd auf Füchse im Winter im Vogtland: „Es ist nötig, die Bestände zu dezimieren“

Plauen
Füchse haben es zurzeit schwer. Der Boden im Vogtland ist hart gefroren. Mäuse kommen nicht aus ihren Löchern. Außerdem ist Paarungszeit bei Meister Reinecke. Was das für Jäger bedeutet.
Füchse sind zurzeit auch am Tag aktiv, denn es ist Paarungszeit. Ranzzeit heißt diese Phase in der Jägersprache. Gleichzeitig ist die Nahrungsbeschaffung für Meister Reineke schwierig, denn seine wichtigsten Beutetiere, die Mäuse, kommen kaum aus ihren Nestern. Füchse suchen deshalb vermehrt die Nähe des Menschen. Im Hühnerstall, auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.