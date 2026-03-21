Jößnitz will Prädikat „Staatlich anerkannter Erholungsort“ verteidigen – So stehen die Chancen

Plauen
Der Plauener Ortsteil will weiterhin in der Ersten Liga der Touristenorte mitspielen. Doch die Verteidigung des Prädikates gilt diesmal nicht als Selbstläufer.
1962 wurde Jößnitz erstmals als Erholungsort staatlich anerkannt. Seit der Wiedervereinigung konnte der Plauener Ortsteil inzwischen schon zweimal das Prädikat verteidigen. Zuletzt 2016. „Staatlich anerkannter Erholungsort“ darf sich ein Ort nennen, wenn er sich durch ein besonders gesundes Klima, eine hohe landschaftliche Qualität und...
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