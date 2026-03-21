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Jößnitz kann unter anderem auf neue Radwege verweisen.
Jößnitz kann unter anderem auf neue Radwege verweisen. Foto: Ellen Liebner
Jößnitz kann unter anderem auf neue Radwege verweisen.
Jößnitz kann unter anderem auf neue Radwege verweisen. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Jößnitz will Prädikat „Staatlich anerkannter Erholungsort“ verteidigen – So stehen die Chancen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
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Der Plauener Ortsteil will weiterhin in der Ersten Liga der Touristenorte mitspielen. Doch die Verteidigung des Prädikates gilt diesmal nicht als Selbstläufer.

1962 wurde Jößnitz erstmals als Erholungsort staatlich anerkannt. Seit der Wiedervereinigung konnte der Plauener Ortsteil inzwischen schon zweimal das Prädikat verteidigen. Zuletzt 2016. „Staatlich anerkannter Erholungsort“ darf sich ein Ort nennen, wenn er sich durch ein besonders gesundes Klima, eine hohe landschaftliche Qualität und...
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