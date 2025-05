Jugendliche haben’s getestet: Was hat die neue Calisthenics-Anlage in Plauen zu bieten?

Calisthenics ist die Kunst, den eigenen Körper als Trainingsgerät zu nutzen. Eine solche Anlage gibt es jetzt auch in der Plauener Innenstadt. Was gibt’s dort zu erleben? Und was sagen junge Leute dazu?

Was ist Calisthenics? Dabei handelt es sich um eine Sportart, bei der man nur sein eigenes Gewicht zum Trainieren benutzt und keine anderen Gewichte oder Maschinen. Das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt „schön stark". Bei dieser Form des Trainings wird das eigene Körpergewicht genutzt, um Kraft, Flexibilität und...