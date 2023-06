Juniton-Festival im Höhlenpark Syrau: Ein Hauch von „Rock am Ring“

Kontrastreicher kann ein Festival wohl kaum sein. Am Freitag tiefschwarze Klänge und Lebensgefühl, am Samstag bunt und locker leicht. So ist das Juniton-Festival am Wochenende in Syrau.

Kann es funktionieren, dass an einem Abend schwarze Klänge dominieren und am nächsten Tag an gleicher Stelle handgemachte Musik, bunt und locker? „Ja, es funktioniert", ist sich der Syrauer Dorfclub sicher, der das Juniton-Festival zusammen mit Christian Wenzel, Musiker und Liedermacher, im landschaftlich schönen Ambiente des Höhlenparks in Syrau...